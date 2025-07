Brasil busca acordo com EUA para evitar guerra tarifária Lula pronto para negociar enquanto Trump se mantém reticente Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h10 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula está disposto a negociar tarifas de 50% com os EUA.

Donald Trump revela reticência em dialogar sobre o assunto.

Pressão interna nos EUA sugere que a guerra comercial é vista como um abuso.

Medina enfatiza a importância de manter boas relações comerciais com os EUA, apesar de buscar novos acordos.

Tarifaço: ‘Um acordo ruim é melhor do que uma boa briga’, diz economista

O presidente Lula declarou que o Brasil está preparado para discutir com os Estados Unidos sobre tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros. No entanto, ele apontou que Donald Trump não demonstra interesse em dialogar e afirmou que adotará reciprocidade se não houver acordo.

O economista Denis Medina destacou a diferença de força econômica entre os dois países e argumentou que é mais sensato buscar um acordo do que entrar em conflito com uma economia muito maior. Ele ressaltou a importância dos Estados Unidos como o segundo maior parceiro comercial do Brasil.

A pressão interna nos Estados Unidos, incluindo uma carta de senadores democratas a Trump, considera a guerra comercial um abuso. Medina acredita que a pressão de empresários americanos pode influenciar as negociações, dado o consumo de produtos brasileiros como suco de laranja e café. Apesar disso, ele alertou que o Brasil depende de tecnologias americanas, tornando a negociação crucial para ambos os lados.

Medina frisou que, embora o Brasil tenha buscado relações comerciais com outros países, é essencial não negligenciar o relacionamento com os Estados Unidos. Ele destacou que acordos recentes dos EUA com outros países mostram a importância de manter boas relações comerciais.

‌



Assista ao vídeo - Tarifaço: ‘Um acordo ruim é melhor do que uma boa briga’, diz economista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!