Perspectiva de um cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hamas não é otimista, diz professor

Israel está revisando uma resposta enviada pelo grupo terrorista Hamas sobre uma proposta de cessar-fogo . Segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, uma versão anterior do texto, apresentada na terça-feira (22), foi rejeitada pelos mediadores por ser insuficiente e sequer foi repassada a Tel Aviv. Um alto funcionário israelense foi citado pela mídia local dizendo que o novo texto era algo com o qual Israel poderia trabalhar.



Apesar de avanços, o texto ainda apresenta discordância, principalmente sobre o recuo das tropas israelenses. Autoridades ouvidas pela agência de notícias apontam que as negociações também estão levando em consideração a situação crítica de fome na faixa de Gaza.



Mesmo com as tratativas de um acordo, as perspectivas não são muito otimistas, segundo Ricardo Cabral, analista de relações internacionais, geopolítica e conflitos internacionais. Ao Conexão Record News desta quinta-feira (24), Cabral pontua que ambos os lados estão com posições muito extremadas, uma vez que Israel quer a libertação integral dos reféns pelo grupo terrorista, enquanto o Hamas exige a retirada total das tropas israelenses de Gaza, o que ele considera pontos difíceis de serem aceitos.



Outra divergência diz respeito à divisão do corredor Netzarim, que dividiu o território palestino em duas partes e que Israel defende que seja mantido da mesma forma. Além do corredor, ainda há a discussão sobre o envio de medicamentos e suprimentos, com Tel Aviv demonstrando resistência em liberar a ajuda devido às alegações do confisco de parte desses itens pelos terroristas.