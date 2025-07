Brasil busca estratégias para enfrentar tarifas de 50% dos EUA Senadores brasileiros planejam diálogo com EUA para aliviar sobretaxação Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h56 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil enfrenta tarifas de 50% impostas pelos EUA sobre produtos nacionais.

Senadores brasileiros planejam viagem aos EUA para dialogar sobre as sobretaxas.

Estratégia protecionista dos EUA visa fortalecer sua economia e forçar negociações comerciais.

Brasil pode expandir exportações aproveitando o aumento dos preços dos produtos chineses.

Análise: Brasil precisa se colocar no seu lugar do mercado e não abraçar brigas de China e Rússia

O Brasil enfrenta um desafio significativo com a aplicação de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais. Enquanto outros países já avançaram em negociações, o governo brasileiro busca soluções por meio de conversas diplomáticas e do fortalecimento do setor privado. Uma comitiva composta por oito senadores está planejando uma viagem aos Estados Unidos para abrir um canal de diálogo.

Gabriel Quintanilha, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Direito Rio, explica que a estratégia dos EUA visa proteger sua economia através de medidas protecionistas que forçam negociações comerciais. Recentemente, o Brasil sediou a cúpula dos BRICS e propôs uma moeda alternativa ao dólar, tornando-se alvo direto das tarifas americanas.

Quintanilha sugere que o Brasil adote uma postura diplomática, destacando a importância dos produtos brasileiros no mercado americano. Além disso, ele vê uma oportunidade para o Brasil expandir suas exportações, aproveitando o aumento dos preços dos produtos chineses devido às novas tarifas impostas pelos EUA. É crucial que o Brasil se posicione adequadamente no cenário internacional, evitando se envolver em disputas geopolíticas alheias.

