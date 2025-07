União Europeia recua de confronto com EUA e adota modelo japonês de negociação, diz especialista

A presidente da Comissão Europeia disse que o bloco e o Japão vão trabalhar mais estreitamente para combater a coerção econômica e abordar práticas comerciais desleais. A afirmação foi feita depois de uma cúpula com o primeiro-ministro japonês e o anúncio do acordo entre os Estados Unidos e o Japão.



Ursula von der Leyen disse que o objetivo é fortalecer a segurança econômica e defendeu a competitividade global. A União Europeia luta para conseguir um acordo comercial com os EUA antes de 1º de agosto, mas já se prepara para adotar contramedidas rígidas caso as negociações fracassem.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (23), Trevisan aponta que o bloco europeu tenta preservar os laços comerciais com a Casa Branca, em vez de partir para a confrontação com tarifas.



“A Europa pretende seguir os passos, mais os passos do Japão , do que passos de outros países”, comenta Leonardo Trevisan, analista internacional.



O analista ressalta que o acordo comercial entre Washington e Tóquio se baseou no comprometimento dos japoneses em investir em áreas importantes da indústria americana. Como os europeus sinalizaram interesse em investir em sua indústria armamentista — especialmente diante da ameaça russa —, o caminho fica aberto para que os Estados Unidos sejam o principal fornecedor dessas armas, segundo Trevisan.