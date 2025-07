Acordo com os EUA custa caro para o Japão e manda recado sobre como negociar com Trump; veja análise

“O Japão em momento nenhum falou em retaliação. Esse ponto me parece importante para a gente analisar as coisas”, comenta Leonardo Trevisan, analista internacional, sobre o acordo comercial fechado entre japoneses e os Estados Unidos .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (23), Trevisan aponta que um negociador de Tóquio fez oito viagens consecutivas a Washington para discutir as tarifas comerciais impostas pela Casa Branca. No acordo, o país conseguiu a redução das taxas sobre suas exportações aos americanos e a permanência da indústria automobilística japonesa dentro dos EUA.



O especialista considera que a nova resolução comercial “vai custar caro” para os japoneses, que terão de investir quantias anuais em torno de US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,7 trilhões, na cotação atual) na economia norte-americana.