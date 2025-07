Brasil deve negociar com os EUA, mas também abrir o mercado para outros países, analisa economista

Mais da metade de tudo o que é exportado por cinco setores brasileiros vai para os Estados Unidos . E 30 segmentos direcionam ao menos um quarto das exportações para o mesmo destino. Todos estão em apreensão , pois podem sofrer o impacto da sobretaxa de 50% a partir de agosto, se a medida não for revertida. Entre os produtos estão materiais de construção, aeronaves, armas, munições e alimentos.



Em busca de contornar as tarifas, o governo brasileiro estuda meios de negociar com Washington, sendo a diplomacia ainda a melhor resposta , como afirma Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (22). “O Brasil passa por um momento que pode mostrar ao mundo que a gente pode ser bons negociadores”, afirma.



O professor lembra que é necessário agir com cautela, mostrando os prejuízos para ambos os lados com a aplicação das taxas e buscando manter a parceria comercial que existe há mais de 150 anos. No entanto, Simões aponta que o Brasil se tornou um centro global de comércio, puxado pelas commodities , principalmente. Diante desse destaque, ele acredita ser fundamental que o país busque outros parceiros para não haver dependência de apenas um comprador.