Setor de construção mostra resiliência ao crescer mesmo com juros nas alturas, avalia economista

“Estamos vendo o faturamento da indústria de materiais crescendo, refletindo tanto a demanda do mercado imobiliário, das obras de infraestrutura, como a demanda das obras”, avalia Ana Maria Castelo, economista e coordenadora de Projetos de Construção da FGV/Ibre, sobre o crescimento de 0,5% da indústria de materiais de construção em junho deste ano, em comparação com o mês anterior.



Em conversa com o programa Conexão Record News desta quarta-feira (23), Ana Maria considera que os números voltaram a subir após um crescimento robusto ocorrido no ano passado, embora em uma taxa menor.



A economista analisa que a demanda menor se deve à alta na taxa básica de juros , que dificulta o acesso ao crédito e desencoraja as famílias na hora de comprar imóveis e realizar reformas, afetando diretamente o setor.