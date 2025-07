Brasil pode ser alvo de sanções americanas por comprar diesel russo

Ao Conexão Record News desta terça-feira (15), Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais, alerta para a possível aplicação de tarifas secundárias de até 500% por parte dos Estados Unidos a países que continuarem comprando derivados de petróleo da Rússia. “O Brasil é o segundo país que mais compra óleo diesel russo nesse momento”, diz. Ele lembra que, em 2024, a importação brasileira aumentou em 9.000% em relação ao período anterior à guerra.



“O Brasil compra muito diesel russo indiretamente, portanto o Brasil está apoiando o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia ”, diz o analista. Segundo ele, o país aparece entre os principais compradores do combustível russo, que pode ser alvo de novas tarifas norte-americanas, com impacto direto sobre a economia brasileira.



O especialista também comenta que o comércio entre Estados Unidos e Rússia caiu para cerca de US$ 3 bilhões, tornando as sanções diretas pouco efetivas. Para ele, a pressão norte-americana mira agora parceiros da Rússia, como China, Índia, Turquia e Brasil. O envio de armas à Ucrânia, classificado por Kiev como um gesto de proteção, reforça a tensão diplomática no cenário internacional.