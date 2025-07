Tempo firme deve se manter em boa parte do Brasil; Sul espera frente fria

Tempo firme deve se manter em regiões como Sudeste, Centro-Oeste e amplas áreas do Norte e Nordeste, diz Bruno Bainy, meteorologista do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (15)



Apesar do tempo seco em boa parte do país, Bainy diz que há a expectativa de chuvas na faixa equatorial. “A gente pode ter pancadas de chuva, temporais, com descargas elétricas, chuvas localmente fortes e algumas rajadas de vento”, diz.



A situação na região Sul deve ser diferente, com uma frente fria chegando entre quarta (16) e quinta-feira (17). “As temperaturas podem ficar abaixo de 5 graus Celsius em amplas áreas do norte do Rio Grande do Sul, do estado de Santa Catarina como um todo, do sul do Paraná também”, projeta o meteorologista.





Segundo Bainy, a frente fria pode se estender para estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas com menos intensidade.