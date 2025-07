Brasil enfrentará chuvas intensas e secas prolongadas até 2100 Estudo de Oxford destaca necessidade de adaptação às mudanças climáticas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuvas intensas e secas longas: estudo traz o cenário previsto para o Brasil em 2100

O Brasil deverá enfrentar chuvas mais intensas e menos frequentes até o final do século, conforme estudo da Universidade Oxford e do Met Office do Reino Unido. A pesquisa indica que a probabilidade de chuvas fortes pode aumentar até três vezes, impactando a economia e o clima do país.

Utilizando modelos computacionais avançados, o estudo analisou o comportamento das bandas de nuvens sobre a América do Sul, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul, responsável por trazer umidade da Amazônia para o sudeste do Brasil. Essas mudanças climáticas podem resultar em secas prolongadas e chuvas torrenciais que dificultam a absorção da água pelo solo, aumentando o risco de inundações.

Daniel Vargas, professor da FGV, destaca a importância de adaptar-se às mudanças climáticas inevitáveis. Ele ressalta que é essencial repensar a infraestrutura urbana e as políticas de desenvolvimento para enfrentar os desafios impostos pelas alterações climáticas.

Nas cidades, as chuvas intensas podem causar inundações enquanto as secas prolongadas aumentam o risco de queimadas, afetando a saúde pública e a infraestrutura urbana. Vargas enfatiza a necessidade de políticas que considerem vulnerabilidades locais e promovam o desenvolvimento sustentável para preparar as comunidades para os impactos climáticos.

‌



Assista ao vídeo - Chuvas intensas e secas longas: estudo traz o cenário previsto para o Brasil em 2100

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!