Entenda por que o Brasil criará uma agência tributária e aduaneira na China

O Ministério da Fazenda anunciou nesta segunda-feira (21) a criação de uma agência tributária e aduaneira na China. Segundo a pasta, a iniciativa é considerada estratégica pela Receita Federal desde 2023 e não tem motivação política. O país já tem unidades em países como Estados Unidos e Argentina.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (22), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, descreve a iniciativa como importante em termos econômicos e contábeis. O economista ainda diz que a medida fortalece a relação entre os países .



“Enviando técnicos ou funcionários públicos capacitados do sistema tributário brasileiro para a China, fica mais fácil que os exportadores chineses, ou até mesmo importadores, consigam entender quais são as regras do comércio exterior, entre Brasil e China”, diz Simões.



O professor elenca alguns pontos que serão beneficiados pela iniciativa. “Facilita o entendimento [das regras], combate a evasão, qualquer tipo de sonegação e claro, consequentemente ajuda na arrecadação de tributos corretos para os cofres públicos”, lista.