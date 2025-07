BRICS propõe IA em código aberto para acelerar inovação Declaração conjunta destaca importância do compartilhamento global de tecnologia Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 16h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h40 ) twitter

IA feita em código aberto acelera desenvolvimento de tecnologias, aponta especialista

O grupo BRICS emitiu uma declaração conjunta defendendo o desenvolvimento da inteligência artificial em código aberto, enfatizando a importância do compartilhamento global de tecnologias e conhecimentos. A declaração visa orientar as abordagens do grupo em fóruns internacionais, especialmente nas negociações com países mais ricos. O especialista em direito digital, Flávio D’Urso, analisou a proposta no programa CONEXÃO RECORD NEWS.

D’Urso destacou que o uso de código aberto permite que desenvolvedores contribuam para mitigar falhas e aprimorar a inteligência artificial. Ele citou o sistema DeepSeek da China como um exemplo de IA em código aberto em operação. O especialista também discutiu os desafios de monetização associados a sistemas de código aberto, mas ressaltou que o modelo permite um desenvolvimento mais ágil e seguro.

Além disso, D’Urso enfatizou a importância da cautela dos usuários ao lidar com dados sensíveis e mencionou preocupações da declaração do BRICS sobre propriedade intelectual e sustentabilidade ambiental. Ele destacou a necessidade de discutir o impacto da IA em áreas como trabalho e educação, bem como a criação de conteúdos falsos.

