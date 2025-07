Câmara agiliza votação de projeto que corta isenções fiscais Proposta visa reduzir benefícios fiscais federais em pelo menos 10% nos próximos dois anos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 17h44 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Análise: isenção fiscal desnecessária pesa no bolso de todos

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para um projeto que propõe a redução dos benefícios fiscais federais concedidos a empresários. O texto prevê uma diminuição de no mínimo 10% nos próximos dois anos, com variações possíveis entre diferentes setores econômicos, além de proibir novos benefícios. A urgência permite que a proposta seja votada diretamente no plenário, sem passar por comissões, embora ainda não haja data definida para a votação.

Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, destacou que as isenções fiscais foram introduzidas ao longo dos anos para apoiar setores em crise, como durante a pandemia, e regiões específicas como a Zona Franca de Manaus. No entanto, ele ressalta a falta de reavaliação dessas isenções, resultando em uma perda significativa para os cofres públicos, estimada em até R$ 800 bilhões.

Embora as isenções sejam vistas como uma ferramenta para sustentar empregos e competitividade, Simões alerta que manter benefícios desnecessários pode comprometer o equilíbrio fiscal. Isso ocorre porque a falta de arrecadação precisa ser compensada, impactando produtos, empresas não beneficiadas e a população em geral, especialmente com o aumento dos preços dos alimentos. O economista conclui que o governo deve reavaliar essas políticas para evitar problemas futuros nas contas públicas.

Assista ao vídeo - Análise: isenção fiscal desnecessária pesa no bolso de todos

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!