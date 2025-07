Brasil ‘precisa de um pouco mais de marketing de divulgação’ para turistas, diz economista

Uma pesquisa mostra que os turistas dos Estados Unidos já movimentaram mais de R$ 1 bilhão da economia do Rio de Janeiro só neste ano. No primeiro semestre do ano, mais de 126 mil norte-americanos visitaram o estado, com um gasto médio de quase R$ 9.000 por pessoa e sete dias de estadia. Os turistas oriundos do país têm o maior ticket médio de gasto entre estrangeiros .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (9), o economista Rodrigo Simões diz que o dólar forte e o real desvalorizado são um cenário favorável para os turistas que desejam visitar o território brasileiro. No entanto, Simões aponta uma falta de divulgação do país como destino desses turistas.



“Nós temos um bom clima, uma diversidade de lugares que os turistas podem vir, só que a gente tem que promover isso. [...] O Brasil tem tantos lugares tão bonitos quanto outros, só que precisa de um pouco mais de marketing de divulgação”, relata. “O estado do Rio de Janeiro acerta, porque divulga a cidade, traz turistas, gera mais emprego, gera mais arrecadação”, completa o economista.