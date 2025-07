Entenda por que as tarifas de Trump podem aproximar a Europa da China

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (8), o professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Paulo Velasco, apontou que o tarifaço de Donald Trump pode fazer com que a Europa, um aliado comercial histórico dos Estados Unidos, se aproxime da China.



O professor explicou que a União Europeia e os Estados Unidos possuem uma “relação de interdependência econômica e comercial muito significativa já há muitas e muitas décadas”. No entanto, segundo o especialista, isso não tem impedido o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar “tensões no âmbito comercial”, já que o republicano “não poupa tarifas nem mesmo dos seus aliados históricos mais importantes”.



Assim, a União Europeia está sendo “muito impactada” pelas taxas. “São fatores que acabam criando um certo esgarçamento na relação atlântica histórica entre Europa e Estados Unidos, abalam um pouco a relação de confiança mútua . São uma combinação de fatores que mostram que estamos vivendo uma nova dimensão, uma nova era. E evidentemente, se a Europa perde espaço na hora de vender para os Estados Unidos, ela pode querer ampliar relações com outros players, e aí entra de novo a variável China, que certamente estaria disposta a ocupar um eventual espaço deixado pelos Estados Unidos na relação com os países europeus”, afirma Velasco.



A União Europeia busca isenções tarifárias dos Estados Unidos sobre produtos como aeronaves, peças e equipamentos médicos. Atualmente, o bloco enfrenta tarifas de 50% sobre aço e alumínio e 25% sobre carros e peças automotivas.