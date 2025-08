China amplia mercado para café brasileiro com novas habilitações 183 empresas do Brasil estão autorizadas a exportar café para a China Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 17h15 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h15 ) twitter

Análise: Mercado chinês pode ser alternativa para exportação do café brasileiro

A China autorizou a exportação de café de 183 empresas brasileiras. A medida foi anunciada pela embaixada chinesa no Brasil e entrou em vigor em 30 de julho, com validade de cinco anos. O Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) considera a notícia positiva, mas alerta que ainda é cedo para avaliar os impactos efetivos dessa abertura de mercado.

O economista Ricardo Troster destacou, em entrevista ao Conexão Record News, a importância dessa parceria comercial em meio à tensão entre Brasil e Estados Unidos. Ele observa que a China já é o principal parceiro comercial do Brasil e que essa relação tende a se fortalecer, enquanto os laços com os Estados Unidos podem se enfraquecer. Troster sugere que os Estados Unidos poderiam optar por uma transição mais amigável nas relações comerciais.

