Por que o Brasil, depois de dois anos, está vivendo um 'inverno com cara de inverno'?

“Os últimos dois invernos foram quentes e secos não só pelas mudanças climáticas, como também pela atuação de um El Niño de forte intensidade”, avalia o meteorologista Vitor Takao, da Climatempo. Neste ano, segundo ele, o Brasil vive um inverno “com cara de inverno”, marcado por frentes frias e baixa umidade na maior parte do país.



Em convesa com o programa Conexão Record News desta segunda-feira (4), Takao explica que uma nova frente fria já atinge o Sul e deve avançar sobre o Sudeste, trazendo chuva fraca e ajudando na melhora da umidade do ar em São Paulo a partir de terça-feira (5). “Essa chuva não deve vir com maior intensidade, mas pelo menos ajuda nesse ganho de umidade”, diz.



Em contraste, no Centro-Oeste, o calor e a secura continuam predominando. “O destaque para essa semana é a atuação dessa massa de ar quente e seca”, afirma o meteorologista, que alerta para a baixa umidade especialmente em Goiás e no interior paulista. No Rio de Janeiro, a mudança no tempo deve ocorrer a partir de quarta-feira (6), com chuva e queda nas temperaturas.