China reforça laços com Rússia em meio a críticas às sanções dos EUA Encontro entre Xi Jinping e Sergei Lavrov destaca cooperação estratégica e desvia foco dos EUA de Taiwan Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De olho em Taiwan, China não pode deixar a Rússia perder a guerra na Ucrânia; entenda

O governo chinês expressou seu descontentamento com as ameaças dos Estados Unidos de impor sanções à Rússia. Em comunicado oficial, Pequim afirmou sua oposição a qualquer forma de sanção unilateral considerada ilegal e defendeu uma solução política para a crise na Ucrânia. Durante uma visita à China, o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reuniu-se com o presidente chinês Xi Jinping para discutir o fortalecimento dos laços diplomáticos entre os dois países.

A reunião ocorreu durante o encontro da Organização de Cooperação de Xangai, que reúne várias nações da Ásia e Médio Oriente. Xi Jinping destacou a necessidade de ambos os países reforçarem o apoio mútuo diante da pressão internacional crescente. Foi enfatizada a intenção de planejar uma visita do presidente russo à China como parte dos esforços para solidificar as relações bilaterais.

Especialistas como Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense), avaliam que o fortalecimento da aliança entre China e Rússia ajuda a desviar a atenção dos Estados Unidos de questões estratégicas na Ásia, particularmente Taiwan. Xi Jinping já manifestou o desejo de reintegrar Taiwan à China antes do fim de seu mandato atual em 2027, influenciando assim a postura chinesa em relação ao conflito na Ucrânia.

Assista ao vídeo - De olho em Taiwan, China não pode deixar a Rússia perder a guerra na Ucrânia; entenda

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!