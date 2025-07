Concurso Nacional Unificado oferece quase 3.700 vagas com salários até R$17 mil Inscrições começam nesta quarta-feira; prova objetiva será em outubro Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h01 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h01 ) twitter

CNU 2025 terá quase 3.700 vagas com salários de até R$ 17 mil: veja dicas para se dar bem na prova

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), disponibilizando cerca de 3.700 vagas com salários que podem ultrapassar R$17 mil. As inscrições começam nesta quarta-feira (2) e vão até o dia 20 de julho. As provas objetivas estão marcadas para o dia 5 de outubro.

Durante uma entrevista no programa CONEXÃO RECORD NEWS, o professor Erik Anderson, especialista em legislação educacional, ofereceu dicas valiosas para os candidatos. Ele destacou a importância de utilizar estratégias mnemônicas para auxiliar na memorização dos conteúdos exigidos no concurso.

Na segunda fase do processo seletivo, candidatos a cargos de nível superior enfrentarão questões discursivas, enquanto aqueles que buscam posições de nível médio ou técnico precisarão elaborar um texto argumentativo de até 30 linhas. Anderson enfatizou a necessidade de se preparar adequadamente para ambas as etapas.

