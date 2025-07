‘Todos são beneficiados com esse tipo de programa’, afirma economista sobre Plano Safra 2025/2026

O governo federal lançou, nesta terça-feira (1º), o Plano Safra voltado para grandes e médios produtores, com a liberação de R$ 516,2 bilhões. Na segunda-feira (30), o governo já tinha anunciado a versão do programa voltada à agricultura familiar, com investimento de R$ 89 bilhões. No anúncio de terça, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro , falou sobre os recursos recordes, evidenciando o aumento ocorrido nos três últimos anos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, explica a importância do plano anunciado, ao financiar a atividade econômica na agricultura e na pecuária, com alíquotas mais baixas, principalmente em um cenário de taxas de juros altas. Segundo o professor, “esses recursos são fundamentais e isso ajuda a continuar a gerar crescimento no agro brasileiro”, uma vez que o produtor recebe os valores no começo da produção e consegue quitar a dívida ao vender o bem colhido.



Medina também destaca o retorno que o programa pode trazer em vários aspectos, como aumento da arrecadação por impostos, geração de empregos e desenvolvimento do interior do país com uma melhor distribuição de renda — sendo essa uma das bandeiras do governo: “Geração de emprego e renda é o melhor programa social que existe, porque você dá trabalho para as pessoas, as pessoas conseguem gerar renda e isso faz com que elas voltem a consumir, giram o comércio local. Todos são beneficiados com esse tipo de programa”.