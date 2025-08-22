Consumo em supermercados cresce impulsionado por renda e emprego
Políticas governamentais e queda no desemprego são fatores chave
O consumo em supermercados no Brasil aumentou 4% em julho de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em relação a junho deste ano, houve um crescimento de 2,6%.
O economista Rodrigo Simões explica que essa alta está associada à melhora na renda e no mercado de trabalho. A queda na taxa de desemprego permitiu que as famílias aumentassem o consumo de alimentos. Além disso, políticas governamentais como crédito consignado e empréstimos com juros reduzidos beneficiam principalmente as classes C, D e E.
Simões prevê que o terceiro trimestre de 2025 continuará apresentando resultados positivos em produtos como carne, feijão e grãos.
