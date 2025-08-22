Logo R7.com
Consumo em supermercados cresce impulsionado por renda e emprego

Políticas governamentais e queda no desemprego são fatores chave

  • Consumo em supermercados no Brasil cresceu 4% em julho de 2025 em relação ao ano anterior.
  • Crescimento de 2,6% em comparação com junho de 2025.
  • A melhora na renda e queda do desemprego impulsionam o aumento do consumo.
  • Políticas governamentais favorecem classes C, D e E com crédito consignado e juros baixos.

 

Consumo em supermercados brasileiros cresce 4% em julho, diz Abras
Consumo em supermercados brasileiros cresce 4% em julho, diz Abras

O consumo em supermercados no Brasil aumentou 4% em julho de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em relação a junho deste ano, houve um crescimento de 2,6%.

O economista Rodrigo Simões explica que essa alta está associada à melhora na renda e no mercado de trabalho. A queda na taxa de desemprego permitiu que as famílias aumentassem o consumo de alimentos. Além disso, políticas governamentais como crédito consignado e empréstimos com juros reduzidos beneficiam principalmente as classes C, D e E.

Simões prevê que o terceiro trimestre de 2025 continuará apresentando resultados positivos em produtos como carne, feijão e grãos.

Perguntas e Respostas

Qual foi o aumento do consumo em supermercados no Brasil em julho de 2025?


O consumo em supermercados aumentou 4% em julho de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Quais fatores contribuíram para o crescimento no consumo em supermercados?


A melhora na renda e no mercado de trabalho, junto à queda na taxa de desemprego e políticas governamentais, como crédito consignado e empréstimos com juros reduzidos, foram fatores chave.

Como o crescimento do consumo impactou as famílias?


A queda na taxa de desemprego permitiu que as famílias aumentassem o consumo de alimentos.

O que um economista prevê para o terceiro trimestre de 2025?

O economista Rodrigo Simões prevê que o terceiro trimestre de 2025 continuará apresentando resultados positivos em produtos como carne, feijão e grãos.

