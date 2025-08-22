Consumo em supermercados cresce impulsionado por renda e emprego Políticas governamentais e queda no desemprego são fatores chave Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Consumo em supermercados no Brasil cresceu 4% em julho de 2025 em relação ao ano anterior.

Crescimento de 2,6% em comparação com junho de 2025.

A melhora na renda e queda do desemprego impulsionam o aumento do consumo.

Políticas governamentais favorecem classes C, D e E com crédito consignado e juros baixos.

Consumo em supermercados brasileiros cresce 4% em julho, diz Abras

O consumo em supermercados no Brasil aumentou 4% em julho de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em relação a junho deste ano, houve um crescimento de 2,6%.

O economista Rodrigo Simões explica que essa alta está associada à melhora na renda e no mercado de trabalho. A queda na taxa de desemprego permitiu que as famílias aumentassem o consumo de alimentos. Além disso, políticas governamentais como crédito consignado e empréstimos com juros reduzidos beneficiam principalmente as classes C, D e E.

Simões prevê que o terceiro trimestre de 2025 continuará apresentando resultados positivos em produtos como carne, feijão e grãos.

Perguntas e Respostas

Qual foi o aumento do consumo em supermercados no Brasil em julho de 2025?

‌



O consumo em supermercados aumentou 4% em julho de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Quais fatores contribuíram para o crescimento no consumo em supermercados?

‌



A melhora na renda e no mercado de trabalho, junto à queda na taxa de desemprego e políticas governamentais, como crédito consignado e empréstimos com juros reduzidos, foram fatores chave.

Como o crescimento do consumo impactou as famílias?

‌



A queda na taxa de desemprego permitiu que as famílias aumentassem o consumo de alimentos.

O que um economista prevê para o terceiro trimestre de 2025?

O economista Rodrigo Simões prevê que o terceiro trimestre de 2025 continuará apresentando resultados positivos em produtos como carne, feijão e grãos.

Assista ao vídeo - Consumo em supermercados brasileiros cresce 4% em julho, diz Abras

Veja também

‌



Em 2024, 10 mil combatentes foram enviados para lutar na região de Kursk contra o exército ucraniano

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Kim Jong-un homenageia soldados norte-coreanos mortos ao combater pela Rússia na guerra EUA ‘não querem se aventurar’ em proposta que envolva ação armada na Ucrânia, diz especialista Putin pede controle do Donbass e Ucrânia fora da Otan para encerrar a guerra, dizem agências Educação precisa de investimento e planejamento técnico sério, diz especialista Consumo em supermercados brasileiros cresce 4% em julho, diz Abras Consignado CLT: inadimplência do novo crédito está acima de 15% Próxima de russos e ucranianos, Turquia entra nas discussões de paz no Leste Europeu Zelensky impõe condições para reunião com Putin e descarta China como nação garantidora Compra de alimentos perecíveis pelo governo é positiva para os pequenos produtores; entenda Chanceler russo questiona legitimidade de Zelensky na presidência da Ucrânia Ruas não estão preparadas para quantidade de motociclistas, diz especialista Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório Resposta do Congresso à adultização nas redes é tardia, mas importante; veja análise Indústria brasileira recupera competitividade após decisão dos EUA sobre aço e alumínio; entenda 'Manobra de intimidação', diz especialista sobre ações de Trump perto da costa da Venezuela Israel convoca reservistas para intensificar operações na Faixa de Gaza Especialista fala sobre a probabilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas COP30: 80% dos países ainda não atualizaram compromissos com redução de emissões de gases Rússia tem vantagem nas negociações e não quer ‘simples cessar-fogo’, diz especialista Análise: OMC é ineficaz para barrar tarifaço e negociação direta está valendo mais

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!