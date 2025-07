Coreia do Norte desafia EUA em discurso de Kim Jong-un Líder norte-coreano promete vitória em batalhas anti-imperialistas durante evento comemorativo Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 15h34 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h34 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Kim Jong-un promete vitória em batalhas contra os Estados Unidos durante celebrações do armistício da Guerra da Coreia.

O líder norte-coreano destaca a determinação do povo em construir um país próspero e um exército forte.

Presidente sul-coreano reafirma compromisso com os EUA para garantir liberdade e paz na região.

Analista internacional questiona se a Coreia do Norte pode vencer um conflito armado diante de sanções econômicas.

Coreia do Norte não tem condições de entrar em guerra contra os EUA, diz professor

Durante as celebrações do armistício da Guerra da Coreia, Kim Jong-un declarou que a Coreia do Norte alcançará a vitória em batalhas contra os Estados Unidos. O líder norte-coreano destacou a determinação do povo em construir um país próspero e com um exército poderoso.

Enquanto isso, o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, reafirmou o compromisso de fortalecer a aliança com os Estados Unidos para proteger a liberdade e a paz na região. Kim Jong-un vê essa aliança como uma ameaça ao regime norte-coreano, aumentando a possibilidade de confronto militar.

Vladimir Feijó, analista internacional, analisou as dificuldades enfrentadas pela Coreia do Norte devido às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Ele questiona a capacidade do país de vencer um conflito armado diante dos desafios econômicos atuais.

Assista ao vídeo - Coreia do Norte não tem condições de entrar em guerra contra os EUA, diz professor

