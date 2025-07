Coreia do Sul negocia com EUA para evitar tarifas e considera novos mercados País busca acordo comercial para evitar tarifas de exportação e explorar alternativas econômicas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h30 ) twitter

Tarifas de Trump podem aproximar Coreia do Sul do mercado europeu, diz analista

A Coreia do Sul está em negociações com os Estados Unidos para estabelecer um acordo comercial que evite a imposição de tarifas de 25% sobre suas exportações. O principal representante comercial sul-coreano expressou confiança na possibilidade de um acordo inicial dentro do prazo estabelecido, sinalizando abertura para maior acesso dos EUA aos mercados agrícolas sul-coreanos.

O ministro do Comércio destacou a importância de evitar tarifas injustas que poderiam afetar setores essenciais e a cooperação entre os dois países. Caso as negociações não sejam bem-sucedidas, a Coreia do Sul considera diversificar seus parceiros comerciais, explorando oportunidades na Europa e em blocos comerciais como ASEAN e Mercosul.

O analista internacional Vladimir Feijó comentou que “se esse mercado americano for fechado aos sul-coreanos por um imposto elevado, eles certamente vão buscar diversificar sua pauta”. Ele também apontou que “os europeus estão abertos” para negociar com o mercado sul-coreano.

