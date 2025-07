Protecionismo tem causado insegurança no comércio global; veja análise

“A chamada globalização foi desenhada exatamente com essa lógica da interdependência com dois objetivos”, comenta o analista internacional Vladimir Feijó. A União Europeia ameaça aplicar tarifas contra produtos dos Estados Unidos se não houver um acordo comercial até o início de agosto, o que, segundo o especialista, tem causado insegurança nos mercados e prejudicado investimentos e exportações.



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (14), Feijó avalia que a demora nas decisões prejudica todos os lados: “Por mais que haja um desejo de livre comércio, toda essa insistência do discurso protecionista gera muitas incertezas”. O especialista destaca que, por causa disso, empresas estão desistindo de investimentos e compras, temendo mudanças repentinas nas tarifas.



Feijó cita até o caso do Brasil: “O anúncio foi feito com menos de 20 dias, então alguns compradores falaram: ‘nem manda, porque se chegar aqui no dia 1º de agosto e tiver essa tarifa, eu não vou ter dinheiro para pagar’”. Ele ressalta que tanto os EUA quanto a UE adiam decisões por causa dessa incerteza, o que afeta a economia global.