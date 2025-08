Coreia do Sul retira alto-falantes na fronteira com Coreia do Norte Medida visa reduzir tensões regionais; Norte rejeita diálogo Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h00 ) twitter

Rejeição da Coreia do Norte ao diálogo escalona tensões na Ásia, analisa especialista

O governo da Coreia do Sul iniciou a remoção de alto-falantes que transmitiam mensagens críticas ao regime norte-coreano ao longo da fronteira entre os dois países. Esta ação, confirmada pelo Ministério da Defesa de Seul, tem como objetivo diminuir a tensão e buscar novas conversas com Pyongyang.

Desde que assumiu o cargo, o presidente sul-coreano Lee Jae-in tem promovido iniciativas para aliviar o clima entre as Coreias. No entanto, a Coreia do Norte rejeitou as propostas de diálogo, afirmando não ter interesse em negociações com Seul.

As duas nações permanecem tecnicamente em guerra desde a década de 1950, sem um tratado de paz formalizado. A postura da Coreia do Norte intensifica as tensões na região, afetando também outros países, como o Japão, devido ao desenvolvimento de tecnologias bélicas e planos de ataque de grande impacto.

