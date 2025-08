Rússia está convicta e não vai parar mesmo com pressão dos EUA, diz especialista

Segundo declarações feitas pelo presidente Donald Trump , o diplomata Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos, vai viajar à Rússia a fim de pressionar Moscou a concordar com um cessar-fogo até o fim desta semana; o líder norte-americano, além de afirmar que o país enfrentará duras sanções caso não encerre o conflito armado, ressaltou o seu posicionamento sobre o deslocamento dos submarinos de armamento nuclear.



Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin minimizou a importância do alerta e do posicionamento de Trump sobre os submarinos, com a afirmação de ser necessário ter cuidado com as “retóricas nucleares”. Ele ainda declarou que não pretende entrar em uma discussão pública com o líder norte-americano.



Em entrevista para o Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó explicou que, apesar dos Estados Unidos e o governo russo estarem aplicando uma constante pressão entre si, a Rússia continua aumentando a intensidade de seus ataques e se fortificando economicamente, arranjando aliados que forneçam a eles armamento.



“Eu particularmente vejo que a Rússia está convicta, mesmo eles tendo muitas perdas, parece que estão em um clima que já ajustou as sanções econômicas e conseguiram aumentar a produção de armamentos, fazendo alianças que também fornecem armamentos a eles e permite seguir lutando e, pouco a pouco, conquistar mais territórios”, diz o especialista.



O líder russo reafirmou querer a paz, mas com exigências, como a desistência do governo ucraniano de entrar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), de ter alianças militares com os países europeus e os Estados Unidos e também a cessão de territórios por Kiev.