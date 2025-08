Análise: Hamas ‘dá tiro no próprio pé’ com divulgação de vídeo de refém

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , pediu, neste domingo (3), que a Cruz Vermelha ajude a levar alimentos e remédios aos reféns que estão em cativeiro na Faixa de Gaza. A solicitação seguiu a divulgação de imagens , pelo Hamas e a Jihad Islâmica, de sequestrados em condições desumanas.



O grupo terrorista disse estar preparado para coordenar a entrega de ajuda desde que Israel cumpra com certas condições — como a abertura de corredores humanitários permanentes e a interrupção de ataques aéreos durante a distribuição de alimentos.



Em entrevista ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó afirma que “o Hamas pode ter dado um tiro no próprio pé ao ter divulgado imagens tão chocantes”. Segundo o especialista, a ação redireciona a discussão sobre a fome dos palestinos aos crimes de guerra cometidos no conflito.



“O governo Netanyahu fez o oposto do que o Hamas imaginou, adotou uma postura mais dura e disse que agora é o momento de atacar mais pesadamente Gaza, porque não existe espaço para negociação [...]. Ou seja, os palestinos podem ficar numa área ainda menor”, comenta.