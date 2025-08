Primeiros data centers de IA no Brasil podem consumir energia equivalente a de 16,4 milhões de casas

Os quatro primeiros complexos de data centers de inteligência artificial do Brasil podem consumir, juntos, energia equivalente a de 16,4 milhões de casas. Os espaços devem ser construídos nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Eldorado do Sul (RS), Maringá (PR) e Uberlândia (MG) e serão utilizados para abrigar supercomputadores, que treinam modelos de linguagem de aplicativos de IA.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (4), Eduardo Matias, especialista em sustentabilidade, diz que a demanda por esse tipo de instalações acontece devido ao crescimento do uso de IA generativa. Matias cita um estudo da McKinsey & Company, que aponta que 65% das empresas no mundo utilizaram a ferramenta em 2024 — o dobro do ano anterior.



O especialista explica que data centers com essa finalidade necessitam de processadores que consomem “muita energia, e a gente precisa de países como o Brasil, que podem oferecer energia de um jeito talvez mais fácil”.



Matias ainda alerta para a possibilidade de dano ao meio ambiente, já que as ferramentas usam grandes quantidades de água para resfriamento. “[O Brasil] tem que se preocupar em analisar o impacto ambiental desses data centers e poder garantir que eles não vão trazer prejuízo para a população”, completa.