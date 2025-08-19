Debate sobre regulamentação digital levanta preocupações Especialista questiona eficácia das propostas para regular big techs Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h38 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo prepara dois projetos para regulamentar grandes empresas de tecnologia.

Propostas incluem suspensão de redes sociais que não removerem conteúdo ilegal.

Especialista aponta que há mais de 30 projetos de lei em análise, questionando sua eficácia.

D’Urso defende um debate cauteloso e sugere modificar o Marco Civil da Internet para melhor proteção.

O governo está preparando dois projetos para regulamentar as grandes empresas de tecnologia, que devem ser enviados ao Congresso Nacional em breve. As propostas incluem a possibilidade de suspensão de redes sociais caso não removam conteúdos ilegais e estabelecem proteção para crianças e adolescentes online.

Em entrevista ao programa Conexão RECORD News, o advogado especializado em direito digital, Luiz Augusto D’Urso, comentou sobre a quantidade de projetos de lei em análise no Congresso, que passam de 30. Ele questiona se esses projetos realmente visam aumentar a segurança do ambiente digital.

D’Urso expressou preocupação com as medidas sendo apresentadas rapidamente e destaca que elas podem não abordar adequadamente os problemas de exploração infantil ou de conteúdo. Ele sugere que o Marco Civil da Internet poderia ser modificado para incluir essas novas questões, sem comprometer a liberdade de expressão, defendendo um equilíbrio entre regulação e liberdade.

O advogado enfatiza a importância de um debate técnico mais profundo e cauteloso, para que as leis formuladas realmente protejam crianças e adolescentes no ambiente digital e não apenas satisfaçam interesses políticos.

