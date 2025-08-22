Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Desafios e avanços na educação básica para negros e pobres

Estudo destaca melhorias em apenas 11 estados brasileiros entre 2019 e 2023

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Estudo revela que apenas 11 estados brasileiros melhoraram desempenho de estudantes negros e pobres entre 2019 e 2023.
  • São Paulo teve queda no aprendizado de alunos vulneráveis, enquanto estados nordestinos como Pernambuco e Alagoas avançaram.
  • Analfabetismo entre crianças pretas e indígenas continua elevado; infraestrutura escolar é precária nas áreas de maior vulnerabilidade.
  • Redução das desigualdades raciais e socioeconômicas ocorreu em Piauí e capitais como Goiânia, Macapá e Aracaju, ressaltando a importância de vontade política e planejamento.

 

Educação precisa de investimento e planejamento técnico sério, diz especialista
Educação precisa de investimento e planejamento técnico sério, diz especialista

Um levantamento do Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional revelou que entre 2019 e 2023, apenas 11 estados brasileiros conseguiram melhorar o desempenho de estudantes negros e em situação de vulnerabilidade no ensino básico. A pesquisa analisou notas de avaliações federais em português e matemática, considerando raça e renda.

Durante esse período, São Paulo apresentou uma queda no aprendizado de alunos vulneráveis. Em contraste, seis estados nordestinos, incluindo Pernambuco e Alagoas, mostraram avanços significativos. Segundo Rafael Parente, PhD em Educação, a desigualdade social continua afetando profundamente o aprendizado no Brasil.

Os dados indicam que o analfabetismo entre crianças pretas e indígenas permanece elevado. Além disso, a infraestrutura precária em escolas frequentadas majoritariamente por alunos negros agrava a desigualdade educacional. Parente ressaltou que investir em educação de qualidade é essencial para romper ciclos de pobreza.

O estudo destacou que estados como Piauí e capitais como Goiânia, Macapá e Aracaju conseguiram reduzir desigualdades raciais e socioeconômicas. Parente acredita que vontade política e planejamento técnico sério são cruciais para transformar esse cenário.


Perguntas e Respostas

Qual foi o foco do levantamento realizado pelo Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional?

O levantamento analisou o desempenho de estudantes negros e em situação de vulnerabilidade no ensino básico entre 2019 e 2023, considerando notas de avaliações federais em português e matemática.


Quais estados mostraram avanços significativos no desempenho educacional de alunos vulneráveis?

Seis estados nordestinos, incluindo Pernambuco e Alagoas, mostraram avanços significativos, enquanto São Paulo apresentou uma queda no aprendizado desses alunos.


Qual é a situação do analfabetismo entre crianças pretas e indígenas segundo o estudo?

O estudo indica que o analfabetismo entre crianças pretas e indígenas permanece elevado, evidenciando a desigualdade educacional.

O que o especialista Rafael Parente sugere para melhorar a educação no Brasil?

Rafael Parente destaca que investir em educação de qualidade é essencial para romper ciclos de pobreza e acredita que a vontade política e o planejamento técnico sério são cruciais para transformar o cenário educacional.

Assista ao vídeo - Educação precisa de investimento e planejamento técnico sério, diz especialista

Veja também


Em 2024, 10 mil combatentes foram enviados para lutar na região de Kursk contra o exército ucraniano

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.