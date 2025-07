Desemprego no Brasil atinge menor nível histórico IBGE revela queda na taxa de desocupação no segundo trimestre de 2023 Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h18 ) twitter

Legislação trabalhista está amadurecida e colabora para queda do desemprego, segundo especialista

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre deste ano, conforme dados divulgados pelo IBGE. Este índice representa o menor nível desde o início da série histórica em 2012. A desocupação reduziu-se em 1,2% em comparação com o trimestre anterior e em 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O total de desempregados no país em junho foi de 6,3 milhões.

Paulo Renato Fernandes, especialista em direito trabalhista, destaca que o cenário jurídico brasileiro se tornou mais estável, beneficiando a contratação e a geração de empregos. Ele acredita que a segurança jurídica impulsiona investimentos e resulta na criação de novos negócios e oportunidades de trabalho.

Desde as reformas trabalhistas iniciadas em 2017, houve um impacto positivo no mercado de trabalho. Fernandes afirma que um ambiente jurídico previsível e estável contribui para a redução do desemprego e o crescimento do mercado formal.

