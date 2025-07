Discussões entre EUA e Rússia sobre Ucrânia enfrentam desafios Encontro entre Marco Rubio e Serguei Lavrov não alcança avanços significativos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h36 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h36 ) twitter

'Não basta fazer um acordo de paz considerando somente Rússia e EUA', diz analista após nova reunião

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, encontrou-se com o chanceler russo Serguei Lavrov na Malásia para tratar do conflito na Ucrânia. Durante a reunião de aproximadamente 50 minutos, Rubio expressou a insatisfação dos Estados Unidos com a falta de progresso nas negociações de paz. O vice-ministro russo Sergei Ryabkov destacou que a Rússia está preparada para resistir a sanções americanas futuras, apesar das dificuldades nas relações com Washington.

Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, analisa que a assinatura de um acordo enfrenta complexidades devido às exigências divergentes das partes envolvidas, especialmente sobre os territórios controlados pela Rússia na Ucrânia. Ele observa que a postura dual de Donald Trump complica ainda mais a situação, pois ele busca mediar o conflito enquanto fornece armamentos à Ucrânia.

A complexidade do conflito requer a participação ativa de outros atores, como a União Europeia, que enfrenta ameaças diretas à sua segurança devido à guerra. Integrar tanto a União Europeia quanto a Ucrânia nas discussões é crucial para alcançar uma solução duradoura, segundo o professor.

