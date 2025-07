Análise: taxas ao Canadá mostram que Trump não tem se importado com parcerias históricas

“As falas de Donald Trump , em posição de tarifas, trouxeram consequências para a própria população canadense”, avalia o cientista político Bruno Pasquarelli sobre a nova taxação de 35% sobre produtos do Canadá anunciada pelos Estados Unidos. Segundo ele, a decisão tem impacto direto na política e na economia interna do país vizinho, inclusive influenciando eleições e consumo da população.



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (11), Pasquarelli lembra que a relação entre os dois países começou a se desgastar desde que Trump assumiu o cargo em fevereiro. “Logo ao assumir ele já direciona as suas falas para o Canadá”, diz o analista.



O republicano anunciou nesta quinta-feira (10) tarifas de 35%, desta vez sobre os produtos canadenses enviados aos Estados Unidos. A medida foi comunicada em uma carta enviada ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Uma das justificativas apresentadas por Trump é que a taxação seria uma retaliação à suposta facilitação, por parte do país, da entrada de fentanil nos Estados Unidos.