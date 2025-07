Dólar alcança maior valor em um mês devido a tensões econômicas Alta reflete incertezas externas e discussões fiscais internas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h59 ) twitter

Entenda quais fatores causaram o maior valor do dólar em mais de um mês

O dólar encerrou a segunda-feira (14) com uma cotação próxima a R$ 5,60, o maior valor registrado em mais de um mês. A moeda norte-americana manteve o mesmo patamar na abertura do dia seguinte. O aumento do dólar tem gerado preocupações no mercado financeiro, influenciado por possíveis novas tarifas dos Estados Unidos, além de questões fiscais internas, como as discussões sobre o IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras).

A economista Carla Beni, da Fundação Getulio Vargas, em entrevista ao programa CONEXÃO RECORD NEWS, destacou que, além das questões internas, a política externa dos Estados Unidos também impacta o mercado. As recentes declarações do presidente Donald Trump sobre apoio à Ucrânia e sanções à Rússia têm gerado reações no cenário internacional, refletindo no valor do dólar e na bolsa de valores.

