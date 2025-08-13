Dólar cai para R$ 5,38 e bolsa de valores registra alta mensal Desvalorização do dólar e alta na bolsa refletem cenário econômico positivo Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O dólar encerrou a terça-feira cotado a R$ 5,38, o menor valor em mais de um ano.

A bolsa de valores registrou o maior patamar em mais de um mês, refletindo um cenário econômico positivo.

A queda do dólar e a alta da bolsa foram impulsionadas por expectativas econômicas internas e externas, além da queda da inflação no Brasil.

A desvalorização do dólar e a confiança dos investidores ajudam a manter recursos no Brasil, indicando estabilidade econômica.

O dólar encerrou a terça-feira cotado a R$ 5,38, o menor valor em mais de um ano, enquanto a bolsa de valores atingiu o maior patamar em mais de um mês. A queda da moeda americana e a alta na bolsa refletem um cenário econômico positivo para o Brasil, impulsionado por expectativas econômicas internas e externas.

Segundo o economista Rodrigo Simões no programa Conexão RECORD NEWS, a expectativa de inflação no Brasil caiu por onze semanas consecutivas, conforme o boletim Focus divulgado recentemente. Nos Estados Unidos, dados econômicos também contribuíram para a desvalorização do dólar, favorecendo a confiança dos investidores em manter recursos no Brasil. Esses fatores levaram a um aumento no valor da bolsa de valores.

Movimentos de curto prazo no mercado financeiro são influenciados por decisões de investidores institucionais e pessoas físicas. No entanto, ao observar um período mais longo, nota-se uma tendência de desvalorização da moeda americana, refletindo a estabilidade econômica atual.

Qual foi o valor do dólar ao final da terça-feira?

O dólar encerrou a terça-feira cotado a R$ 5,38, o menor valor em mais de um ano.

Como a queda do dólar e a alta na bolsa de valores refletem o cenário econômico do Brasil?

A queda da moeda americana e a alta na bolsa refletem um cenário econômico positivo para o Brasil, impulsionado por expectativas econômicas internas e externas.

Quais fatores contribuíram para a desvalorização do dólar?

A expectativa de inflação no Brasil caiu por onze semanas consecutivas, e dados econômicos dos Estados Unidos também contribuíram para a desvalorização do dólar, favorecendo a confiança dos investidores em manter recursos no Brasil.

O que é mencionado sobre as movimentações do mercado financeiro?

Movimentos de curto prazo no mercado financeiro são influenciados por decisões de investidores institucionais e pessoas físicas, mas há uma tendência de desvalorização da moeda americana ao observar um período mais longo.

