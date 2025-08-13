Dólar cai para R$ 5,38 e bolsa de valores registra alta mensal
Desvalorização do dólar e alta na bolsa refletem cenário econômico positivo
O dólar encerrou a terça-feira cotado a R$ 5,38, o menor valor em mais de um ano, enquanto a bolsa de valores atingiu o maior patamar em mais de um mês. A queda da moeda americana e a alta na bolsa refletem um cenário econômico positivo para o Brasil, impulsionado por expectativas econômicas internas e externas.
Segundo o economista Rodrigo Simões no programa Conexão RECORD NEWS, a expectativa de inflação no Brasil caiu por onze semanas consecutivas, conforme o boletim Focus divulgado recentemente. Nos Estados Unidos, dados econômicos também contribuíram para a desvalorização do dólar, favorecendo a confiança dos investidores em manter recursos no Brasil. Esses fatores levaram a um aumento no valor da bolsa de valores.
Movimentos de curto prazo no mercado financeiro são influenciados por decisões de investidores institucionais e pessoas físicas. No entanto, ao observar um período mais longo, nota-se uma tendência de desvalorização da moeda americana, refletindo a estabilidade econômica atual.
