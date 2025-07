Estados Unidos podem enfrentar desafio com tarifaço sobre café brasileiro Tarifas afetam produtos brasileiros; café busca manter mercado nos EUA Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 18h10 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h10 ) twitter

Estados Unidos podem ter dificuldade para substituir café brasileiro, diz especialista

Os Estados Unidos impuseram tarifas significativas sobre produtos brasileiros, afetando especialmente o setor do café. Enquanto suco de laranja e minérios escaparam das taxas, carne e frutas estão entre os produtos impactados. As medidas entram em vigor no dia 6 de agosto.

O Brasil tem respondido por meio de negociações diplomáticas intensas, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dialogando com autoridades americanas para mitigar o impacto nos setores afetados. Em particular, o mercado de café enfrenta desafios devido à concorrência de países como Colômbia e Vietnã. No entanto, as características únicas do café brasileiro são vistas como uma vantagem no mercado americano, que consome mais de 30% da produção nacional.

Apesar dos obstáculos impostos pelas tarifas, os exportadores brasileiros continuam buscando acordos favoráveis para manter sua presença significativa nos Estados Unidos.

