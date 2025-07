Temperaturas devem continuar abaixo da média no Sudeste e Centro-Oeste até início da próxima semana

A massa de frio que afeta Centro-Sul do Brasil se estenderá por mais tempo do que últimas ondas, afirma o meteorologista Giovanni Dolif em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (3).



Apesar da continuidade do frio, estados como o Rio de Janeiro e São Paulo devem ter uma abertura do sol, ajudando a amenizar as baixas temperaturas. A onda começará a perder força na região Sul já nesta sexta-feira (4), mas deve seguir abaixo da média no Sudeste e no Centro-Oeste, ao menos, até o início da próxima semana.