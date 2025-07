Disputas políticas entre Brasil e Argentina não devem afetar Mercosul, avalia professor

“Mesmo com os inquilinos, seja no Palácio do Planalto, seja na Casa Rosa com diferentes mentalidades, há possibilidade de se avançar no que interessa às sociedades argentina e brasileira”, comenta Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (3).



De acordo com ele, os interesses econômicos do Mercosul acabam sendo maiores do que as diferenças ideológicas de seus membros, como Brasil e Argentina . Trevisan explica que a 66ª reunião de cúpula do bloco tem como pano de fundo essencial o acordo com a União Europeia .



“Nós temos que entender que os empresários, tanto de um lado quanto de outro, como dos países menores, o Paraguai, o Uruguai , e agora a Bolívia , todos eles têm forte interesse nisso”, diz o professor ao destacar que o agronegócio é um dos principais setores empenhados na concretização do tratado.



Trevisan ressaltou a importância das negociações diplomáticas entre os países do bloco. “Nós abrimos em mais de 50 produtos que a Argentina vinha pedindo constantemente e o Brasil fez uma abertura. Em troca, a Argentina , que tem uma posição mais resistente nesse aspecto, aceitou o Mercosul Verde ”, pontua. Segundo ele, esse avanço revela a disposição mútua de superar resistências em nome do acordo com os europeus.



O professor também chamou atenção para a ampliação das parcerias comerciais do bloco. “Nós temos que observar que o Mercosul não está fechando o negócio só com o contexto europeu. Acabou de fechar o negócio com a EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre, na sigla em inglês) , que nada mais é do que a reunião de três países pequenos e a poderosíssima Suíça”, conclui.