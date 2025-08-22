EUA descartam ação armada direta na Ucrânia
Chefes militares dos EUA e Europa discutem apoio estratégico para Kiev
Chefes militares dos Estados Unidos e de países europeus discutiram opções para garantir a segurança da Ucrânia. A responsabilidade principal pela operação recai sobre os países europeus, enquanto os EUA consideram apoio aéreo.
Na quarta-feira (20), o vice-presidente norte-americano J.D. Vance afirmou que a Europa deve assumir a maior parte dos custos envolvidos. Donald Trump declarou que não enviará tropas americanas, mas deixou em aberto outros tipos de apoio militar. Os países envolvidos nas discussões incluem Finlândia, França, Alemanha, Itália e Reino Unido.
O especialista Bruno Pasquarelli destacou que sob a administração Trump, os Estados Unidos evitam ações armadas dentro do escopo da OTAN. Trump busca evitar compromissos que exijam intervenção militar direta para proteger a Ucrânia, preferindo medidas menos agressivas e mais estratégicas.
