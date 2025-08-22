EUA descartam ação armada direta na Ucrânia Chefes militares dos EUA e Europa discutem apoio estratégico para Kiev Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h20 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Chefes militares dos EUA e Europa discutem apoio à Ucrânia.

Responsabilidade principal pela defesa recai sobre países europeus.

EUA descartam envio de tropas, mas consideram apoio aéreo.

Donald Trump prioriza ações menos agressivas e evita intervenções diretas.

EUA ‘não querem se aventurar’ em proposta que envolva ação armada na Ucrânia, diz especialista

Chefes militares dos Estados Unidos e de países europeus discutiram opções para garantir a segurança da Ucrânia. A responsabilidade principal pela operação recai sobre os países europeus, enquanto os EUA consideram apoio aéreo.

Na quarta-feira (20), o vice-presidente norte-americano J.D. Vance afirmou que a Europa deve assumir a maior parte dos custos envolvidos. Donald Trump declarou que não enviará tropas americanas, mas deixou em aberto outros tipos de apoio militar. Os países envolvidos nas discussões incluem Finlândia, França, Alemanha, Itália e Reino Unido.

O especialista Bruno Pasquarelli destacou que sob a administração Trump, os Estados Unidos evitam ações armadas dentro do escopo da OTAN. Trump busca evitar compromissos que exijam intervenção militar direta para proteger a Ucrânia, preferindo medidas menos agressivas e mais estratégicas.

Perguntas e Respostas

Quais foram os principais tópicos discutidos entre os chefes militares dos EUA e da Europa sobre a Ucrânia?

‌



Os chefes militares discutiram opções para garantir a segurança da Ucrânia, enfatizando que a responsabilidade principal pela operação recai sobre os países europeus, enquanto os EUA consideram apenas apoio aéreo e descartam o envio de tropas terrestres.

Qual é a posição do vice-presidente dos EUA sobre o financiamento da operação na Ucrânia?

‌



O vice-presidente norte-americano J.D. Vance afirmou que a Europa deve assumir a maior parte dos custos envolvidos na operação na Ucrânia.

O que Donald Trump afirmou sobre o envio de tropas americanas para a Ucrânia?

‌



Donald Trump declarou que não enviará tropas americanas, mas deixou em aberto a possibilidade de outros tipos de apoio militar.

Como a administração Trump aborda a questão da intervenção militar na Ucrânia?

Sob a administração Trump, os Estados Unidos evitam ações armadas dentro do escopo da OTAN, buscando evitar compromissos que exijam intervenção militar direta para proteger a Ucrânia e preferindo medidas menos agressivas e mais estratégicas.

Assista ao vídeo - EUA ‘não querem se aventurar’ em proposta que envolva ação armada na Ucrânia, diz especialista

