Famílias deixam Bolsa Família em meio a economia aquecida Quase 1 milhão de famílias saem do programa devido ao aumento da renda Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 15h12 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Quase 1 milhão de famílias deixaram o programa Bolsa Família em julho devido ao aumento da renda.

Destas, 536 mil famílias mantiveram o benefício, enquanto 385 mil tiveram rendimentos acima de meio salário mínimo.

A saída é vista como positiva diante da economia aquecida e recordes no mercado de trabalho.

O economista alerta que as condições favoráveis podem mudar com o aumento da taxa de juros.

Análise: saída do Bolsa Família é motivo para comemorar em momento de economia aquecida

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que quase 1 milhão de famílias deixaram o programa Bolsa Família em julho devido ao aumento da renda doméstica. Dentre elas, 536 mil famílias mantiveram o benefício durante as regras de proteção, enquanto 385 mil passaram a ter rendimentos superiores a meio salário mínimo.

O Bolsa Família é crucial para combater desigualdades no Brasil, como destaca o economista Ricardo Buso. Ele afirma que, apesar do investimento anual de R$ 160 bilhões ser significativo, sua importância social supera este valor, especialmente quando comparado aos juros da dívida governamental de R$ 950 bilhões.

A saída dessas famílias é vista como positiva em um cenário de aquecimento econômico e recordes no mercado de trabalho. Segundo Buso, isso indica uma evolução na condição financeira das famílias. No entanto, ele alerta que as condições favoráveis estão mudando à medida que o mercado de trabalho está no fim de um ciclo positivo devido ao aumento da taxa de juros.

Assista ao vídeo - Análise: saída do Bolsa Família é motivo para comemorar em momento de economia aquecida

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!