Com liberação de R$ 20 bilhões, orçamento de 2025 prevê déficit dentro da tolerância

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram a liberação de mais de R$ 20 bilhões no orçamento de 2025. A nova estimativa feita pelo governo leva em conta diversos fatores, como a manutenção parcial do decreto do IOF .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (23), o economista Ricardo Buso explica que, com a liberação, o déficit orçamentário projetado seria em torno de R$ 26 bilhões, valor que estaria dentro da tolerância de 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto), hoje estimada em R$ 31 bilhões. “Nas contas do governo tem como fechar [dentro da meta] e ainda deixar recursos para 2026, um ano que promete ser bem delicado”, completa.



Buso ainda ressalta a importância da meta de zerar o déficit, para ser possível um recuo da taxa de juros, hoje fixada em 15%. “Provavelmente chegamos no teto, dificilmente tem outra alta, mas a volta dela está bem complicada. Agora a gente chega num momento que inverte a inflação, a inflação de alimentos começa a ceder, mas a de serviços está subindo”, completa.