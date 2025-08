Fim de semana será de chuvas e instabilidades nos extremos do Brasil Frente fria avança pelo Sul; Norte e Nordeste também terão condições instáveis Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h40 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h40 ) twitter

Fim de semana será marcado por chuvas e instabilidades nos extremos do Brasil

Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, informa que o fim de semana será marcado por instabilidades climáticas nos extremos do Brasil. Uma frente fria avança pelo Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, trazendo chuvas significativas para a região.

Além disso, estados do Norte como Rondônia, Acre e Amazonas enfrentarão condições climáticas instáveis devido a fatores meteorológicos regionais. No litoral nordestino, a circulação do mar para o continente favorecerá pancadas de chuva durante o fim de semana. Essas condições são características desta época do ano.

