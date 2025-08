Venezuela fica com tarifa de 15% mesmo sem negociar com os EUA; professor vê 'aleatoriedade'

"As tarifas , que inicialmente seriam de 10%, praticamente ficaram resumidas à Inglaterra, enquanto grande parte dos outros países tem tarifas a partir de 15%”, comenta Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política. Ele destaca que o aumento atinge até nações que não negociaram com os Estados Unidos, como a Venezuela, e aponta a diferença com as tarifas brasileiras que, somadas, chegam a 50%.



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (1º), Pasquarelli afirma que a medida pode prejudicar até os próprios americanos, com efeitos como inflação e queda no consumo interno. Ele também aponta a imprevisibilidade das próximas ações de Donald Trump.