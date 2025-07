Finlândia e Lituânia planejam fabricar minas antipessoal em 2026 Países devem deixar Convenção de Ottawa para retomar produção de armamentos controversos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 20h34 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h34 ) twitter

Finlândia e Lituânia anunciaram planos para iniciar a produção de minas terrestres antipessoal em 2026, abandonando a Convenção de Ottawa que proíbe esse tipo de armamento. A decisão visa fortalecer a defesa contra possíveis ameaças militares da Rússia. Polônia, Letônia e Estônia também consideram medidas semelhantes devido a preocupações de segurança.

As autoridades lituanas afirmam que estarão aptas para fornecer essas armas a outras nações assim que a produção for estabelecida, incluindo a Ucrânia. Essa movimentação ocorre apesar da ausência de sinais objetivos de atividades militares russas contra essas nações bálticas ou a Polônia.

Especialistas criticam o uso de minas terrestres devido aos riscos que representam para civis e à dificuldade de localizar as minas uma vez espalhadas. A decisão está relacionada à pressão dos Estados Unidos e à demanda interna na Europa por aumento do orçamento militar, com compromissos de gastar até 5% do PIB em defesa. A produção por Finlândia e Lituânia permitiria que potências europeias permanecessem na Convenção de Ottawa enquanto se beneficiam da produção por terceiros.

