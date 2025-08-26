Índia enfrenta tarifas elevadas dos EUA, igualando-se ao Brasil

Exportadores indianos se preparam para uma redução significativa nos pedidos dos Estados Unidos após o fracasso das negociações comerciais. O presidente Donald Trump anunciou uma taxa adicional de 25% sobre produtos indianos, elevando as tarifas para até 50%, igualando-se às taxas aplicadas ao Brasil. As novas medidas entram em vigor na quarta-feira (27), com exceções para remessas em trânsito, ajuda humanitária e itens sob programas de comércio recíproco.
Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, explicou que as tarifas visam pressionar a Índia devido à aquisição de ativos energéticos e armamentos russos. O Brasil também é afetado por tarifas semelhantes por importar óleo diesel da Rússia, que agora representa 65% das importações brasileiras desse combustível. A China está em negociações com os Estados Unidos para discutir o pacote tarifário e possivelmente reduzir suas compras de petróleo e ativos energéticos russos.