Irã exige garantias de segurança dos EUA para retomar negociações nucleares Teerã busca proteção contra ataques antes de discutir programa nuclear com Washington Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 18h29 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h29 )

Programa nuclear do Irã pode ser moldado para propósitos militares, afirma especialista

O Parlamento iraniano anunciou que não retomará as negociações sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos até que certas condições sejam atendidas. Embora não especificadas, o ministro das Relações Exteriores do Irã destacou a necessidade de garantias contra ataques a Teerã. A declaração surge após cinco rodadas de negociações indiretas mediadas por Omã e tensões recentes envolvendo ataques a instalações nucleares iranianas.

Os Estados Unidos exigem que o Irã encerre o enriquecimento de urânio, enquanto Teerã afirma que seu programa tem fins civis. Apesar dos ataques às usinas nucleares do Irã, especialistas apontam que o país ainda possui o conhecimento técnico necessário para continuar o enriquecimento de urânio. A falta de inspeções pela Agência Internacional de Energia Atômica mantém dúvidas sobre um possível uso militar do programa nuclear iraniano, reforçando preocupações sobre a segurança internacional.

