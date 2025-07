Análise: Trump está percebendo os reais interesses de Putin na guerra

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (15), o analista internacional Vitélio Brustolin pontua que Donald Trump agora entende que “Putin não quer uma negociação de paz”. Segundo o especialista, os motivos apresentados pelo presidente russo no início do conflito — como a expansão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou a situação do Donbas — já não se sustentam. Ele explica que a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano e, “se realmente quisesse parar essa guerra pelos motivos que alegou, já teria parado”.



" Trump está percebendo que nunca foi sobre isso, que sempre foi uma questão da Rússia ou anexar [...] ou transformar a Ucrânia num território fantoche", diz o professor. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos tem demonstrado decepção com Vladimir Putin após repetidas quebras de acordos de cessar-fogo por parte da Rússia.