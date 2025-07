Climatologista explica enchente no Texas e alerta sobre emergência climática: 'A frequência é maior'

Inundações no Texas, nos Estados Unidos, deixaram pelo menos 87 mortos e dezenas de pessoas desaparecidas, entre elas 11 meninas que estavam em um acampamento. Chuvas torrenciais fizeram o rio Guadalupe transbordar após subir nove metros em duas horas. O Conexão Record News desta segunda-feira (7) conversa com Rodolfo Bonafim, especialista em climatologia e agrometeorologia, para explicar o que pode ter causado esta enchente.



"Essa região [Texas] pega tanto a umidade que vem do Golfo do México, onde a gente tem águas muito quentes [..], o que favorece justamente uma atmosfera mais quente, que vai transitar, que vai transportar esse calor da atmosfera para o mar, e isso faz com que chova mais, mais o oceano mais quente, o mar mais quente, temperatura mais alta, mais evaporação e mais chuva, e juntou também com a umidade que vem do Oceano Pacífico", enumerou o especialista sobre os fatores da tragédia.



Bonafim ainda alertou que a catástrofe no estado norte-americano está relacionada às mudanças climáticas. Ele argumenta que, no passado, fortes tempestades como essa também aconteciam, mas o aquecimento global as tornou muito mais frequentes e perigosas.