Limitações fiscais dificultam apoio a setores afetados pelo tarifaço Economista sugere busca por novos mercados para minimizar perdas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Governo brasileiro enfrenta dificuldades para apoiar setores prejudicados pelo tarifasso devido a restrições orçamentárias.

Setores afetados incluem pescado, máquinas, equipamentos, carne, café e frutas.

A dívida pública limita a capacidade do governo em implementar medidas de apoio, como crédito subsidiado.

Economista sugere que exportadores busquem novos mercados, especialmente nos Estados Unidos.

Tarifaço: Brasil tem pouco dinheiro para ajudar setores afetados, afirma economista

O economista Roberto Troster afirmou que o governo brasileiro enfrenta dificuldades para auxiliar setores prejudicados pelas tarifas americanas devido às restrições orçamentárias. Entre os setores afetados estão o de pescado, máquinas, equipamentos, carne, café e frutas, que continuam a enfrentar tarifas elevadas.

Durante uma entrevista ao programa CONEXÃO RECORD NEWS, Troster destacou que a dívida pública limita a capacidade do governo de implementar medidas de apoio, como crédito subsidiado e adiamento de impostos. Ele ressaltou que, neste ano, o Brasil gastará mais em juros do que o dobro do valor destinado à educação, saúde e justiça juntos, reduzindo ainda mais o espaço para intervenções governamentais.

