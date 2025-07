Lula reforça compromisso com Transnordestina em evento no Ceará Presidente anuncia R$ 1,4 bilhão para concluir ferrovia no Nordeste

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h22 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share